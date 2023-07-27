Во временно оккупированном россиянами Мелитополе за неделю нашли убитыми четырех российских захватчиков.
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федеров во время брифинга, пишет Укринформ. "За последнюю неделю в разных частях города Мелитополя нашли мертвыми по меньшей мере четырех военных Российской Федерации, тела которых были порезаны", - сообщил он.
По его словам, захватчики несут большие потери на Запорожском направлении, поэтому нуждаются в крови для раненых. Они пытаются обманом заставить местных жителей становиться донорами для "беременных и онкобольных".
Также оккупационная администрация заменяет местных коллаборантов на "своих" людей, а полицейских-перебежчиков массово отстраняют от должностей, урезают им зарплату, а некоторых - увольняют после прохождения детектора лжи.
Украинское сопротивление: последние новости
В июле партизаны из движения "АТЕШ" сообщили, что уничтожили в оккупированном селе Большие Копани два российских грузовика. В результате операции были ликвидированы шесть российских захватчиков.
Весной партизаны взорвали начальника участковых "полиции" Мелитополя Сергея Сковырко.