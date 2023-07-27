Мэр города рассказал, что движение сопротивления продолжает свою работу.

Во временно оккупированном россиянами Мелитополе за неделю нашли убитыми четырех российских захватчиков.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федеров во время брифинга, пишет Укринформ. "За последнюю неделю в разных частях города Мелитополя нашли мертвыми по меньшей мере четырех военных Российской Федерации, тела которых были порезаны", - сообщил он.

По его словам, захватчики несут большие потери на Запорожском направлении, поэтому нуждаются в крови для раненых. Они пытаются обманом заставить местных жителей становиться донорами для "беременных и онкобольных".

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Также оккупационная администрация заменяет местных коллаборантов на "своих" людей, а полицейских-перебежчиков массово отстраняют от должностей, урезают им зарплату, а некоторых - увольняют после прохождения детектора лжи.

Украинское сопротивление: последние новости

В июле партизаны из движения "АТЕШ" сообщили, что уничтожили в оккупированном селе Большие Копани два российских грузовика. В результате операции были ликвидированы шесть российских захватчиков.

Весной партизаны взорвали начальника участковых "полиции" Мелитополя Сергея Сковырко.

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