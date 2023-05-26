Было принято решение об их принудительном возвращении в РФ.

В Львове обнаружили российскую семью, которая приехала в Украину за месяц до начала войны и превысила разрешенный срок пребывания, поскольку не выезжала за ее границы. О причинах своего "путешествия" нарушители не сообщили.

Как сообщает пресс-служба Миграционной службы Львовской области, росиян привлекли к административной ответственности по статье 203 КУоАП "Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины". Было принято решение об их принудительном возвращении.

"Также лицо, которое предоставляло иностранцам жилье, привлекли к админответственности по статье 206 КУоАП "Нарушение порядка предоставления иностранцам и лицам без гражданства жилья, транспортных средств и содействия в предоставлении других услуг", – добавили миграционщики.

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Новости Львовщины

На Львовщине наказали маму школьника, который травил свою онкобольную одноклассницу. Отмечается, что мальчик неоднократно оскорблял и унижал девочку, что повлияло на ее психологическое состояние. Из-за буллинга родители школьницы обратились в полицию.

Тем временем в Самборе Львовской области собираются установить туалет за 2 миллиона гривен. В нем будет видеонаблюдение и интернет. Известно, что тендер на его установку выиграл предприниматель из Ивано-Франковска.

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