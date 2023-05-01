Модульный туалет будет обслуживать и матерей с младенцами, и людей с инвалидностью.

Во Львовской области появится туалет за почти 2 млн гривень. Тендер на этот проект выиграл предприниматель из Ивано-Франковска.

Как сообщается на платформе Prozorro, речь идет о модульном туалете на 2 кабинки. Одна кабинка должна соответствовать требованиям для лиц с ограниченными возможностями, а вторая – для посетителей с младенцами с обустройством пеленального столика.

Кроме того, за услуги пользования туалетом будут платить бесконтактно. Встроят купюроприемник, монетоприемник и систему банковской оплаты.

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В туалете за 2 млн также будет наружное видеонаблюдение, освещение и интернет.

Стартовая цена этого туалета составила 2 млн гривень. Во время аукциона предприниматель сделал скидку в 100 грн, следовательно туалет построят с 1 млн 999 тысяч 900 гривень.

Модульный туалет установят в Самборе Львовской области до конца 2023 года.

Аукционы на Prozorro

В начале 2023 года Кабинет министров Украины объявил о отмена электронных аукционов в системе электронных закупок Prozorro, что закреплено постановлением правительства №1495. Предусмотрено, что аукционы отменяются на ближайшие шесть месяцев, а причиной такого решения стали блэкауты в стране.

Такие изменения не станут причиной отмены торгов в целом. "Отказ от аукционов-это временное решение. Даже при отсутствии аукционов в системе Prozorro и в дальнейшем будут проводиться конкурентные закупки, позволяющие экономить средства. Система автоматически будет определять наиболее экономичное выгодное предложение на основе цен, которые предоставили поставщики при подаче своего тендерного предложения", — сообщила и. о. директора ГП "Прозорро" Наталья Шимко.

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