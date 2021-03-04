Пассажирам на ходу пришлось подбирать ноги, чтобы заднее колесо не сжевало обувь.

В Луцке неравнодушные пассажиры городской маршрутки сняли на камеру "пропасть", на месте которой должен быть пол.

Видео в Facebook выложил пользователь Виктор Романив.

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Опасный транспорт, наполненный людьми, разъезжал по городу, тогда как вместо пола у входа образовалась дыра.

Пассажирам на ходу пришлось подбирать ноги, чтобы заднее колесо не сжевало обувь. Граждане фактически стояли на легко закрепленной металлической лестнице и крепко держались за поручень двери.

«Экстремальный маршрут №9, за адреналин стоит и по 10 гривень платить», – подписал видео мужчина.

В комментариях в шутку предположили, что вместе со снегом растаяла и маршрутка.

В то же время перевозчик объяснил Суспильному, что о проблеме знают, и что сняли временно автобус с маршрута для ремонта.

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Автор: УНИАН