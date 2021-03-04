В Луцке неравнодушные пассажиры городской маршрутки сняли на камеру "пропасть", на месте которой должен быть пол.
Видео в Facebook выложил пользователь Виктор Романив.
Читайте такжеВ Одессе юноша выпрыгнул с 15-го этажа (фото)
Опасный транспорт, наполненный людьми, разъезжал по городу, тогда как вместо пола у входа образовалась дыра.
Пассажирам на ходу пришлось подбирать ноги, чтобы заднее колесо не сжевало обувь. Граждане фактически стояли на легко закрепленной металлической лестнице и крепко держались за поручень двери.
«Экстремальный маршрут №9, за адреналин стоит и по 10 гривень платить», – подписал видео мужчина.
В комментариях в шутку предположили, что вместе со снегом растаяла и маршрутка.
В то же время перевозчик объяснил Суспильному, что о проблеме знают, и что сняли временно автобус с маршрута для ремонта.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Одессе произошел языковой скандал: клиентку магазина возмутил украинский язык продавца
- Избил за еду: в Одесской области случилось зверское убийство женщины
- "GTA в Киеве": вооруженный мужчина угнал автомобиль и убежал (видео)
- В Виннице "герой парковки" избил прохожего и назвал это "тренировкой" (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram