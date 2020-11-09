Жертвами злоумышленника стали два человека, еще восемь оказались в больнице.

Стали известны новые подробности трагедии в Кривом Роге, где на днях злоумышленник зарезал на улице двух человек.

Как пишет в Facebook депутат городского совета Кривого Рога Николай Колесник, перед задержанием нападающий успел зайти в одну из школ в Металлургическом районе города. Там он начал общаться с дежурной на входе, сел на скамейку, снял верхнюю одежду, попросил, чтобы его "сдали" в полицию. Он также рассказал о совершенных убийствах по "заданию небесных сил".

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"С ним общались работники школы, во время общения нажали дежурную кнопку вызова полиции. Нападавший снова стал возбужденным, надел верхнюю одежду и быстро выбежал на улицу. В школе он оставил большой нож, которым совершил убийства у кинотеатра Современник, все остальные нападения были совершены маленьким ножом. Если бы он не оставил большой ножа в школе, то страшно представить последствия дальнейших нападений. Работники школы опрошены полицией, нож добавлен в качестве вещественного доказательства к уголовному делу", - написал Колесник.

Он опроверг информацию, что злоумышленник якобы заходил в отделение полиции. "Он не заходил в полицию, он зашел в школу. Нападавший заходил в школу", - написал депутат.

Резня в Кривом Роге: все подробности

7 ноября в Кривом Роге около 15:20 в полицию поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина на улице в Металлургическом районе бросался на людей с ножом.

Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым он нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь доставлены в больницу, среди пострадавших – 8-летний ребенок.

Нападавшего задержали и доставили в Криворожский отдел полиции. Им оказался местный житель 1983 года рождения.

По информации МВД, нападавший рассказал, что убить людей ему приказал "голос".

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Автор: Юрий Годован