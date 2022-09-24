Из-за захватчиков больше всего детей пострадало в Донецкой области, отметили в Офисе генпрокурора.

В Украине увеличилось количество детей, получивших ранения в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщается в Telegram Офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что по состоянию на утро 24 сентября в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации 391 ребенок погиб и 773 получили ранения различной степени тяжести. Вчера ювенальные прокуроры сообщали о 771 раненого ребенка.

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Сообщается, что 23 сентября в результате обстрелов с врагом с.Подолы Купянского района Харьковской области ранения получили две девочки в возрасте 7 и 10 лет.

"Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - добавили в ОГПУ.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 400, Харьковской - 231, Киевской - 116, Николаевской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 47, Днепропетровской - 26.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября в оккупированном Мариуполе в школе сдетонировал снаряд. Мариупольский горсовет сообщил, что есть раненые дети.

Полномасштабная война с Россией в Украине и ее последствия

24 февраля рано утром российские оккупационные войска без объявления войны осуществили полномасштабное вторжение в Украину. Враги обстреливали и гражданские, и военные объекты в разных областях нашего государства. Из-за захватчиков есть много разрушений.

По данным МВД Украины, обнародованным в начале сентября, в результате вражеских обстрелов на нашей земле ранения получили 5,5 тысяч мирных жителей, а более 7 тыс. - погибли.

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