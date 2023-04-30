Смертоносный предмет обезвредили, отметил поселковый голова Макарова.

В субботу, 29 апреля, в Киевской области дети между населенными пунктами нашли противопехотную мину МОН-50, которая была в боевом положении с растяжкой.

Мину несовершеннолетние обнаружили возле дороги, которая находится между селом Гавронщина и поселком городского типа Макаров, сообщил в Telegram поселковый голова Макарова Вадим Токарь. По его словам, мину обезвредили.

"...Мина находилась в боевом положении с растяжкой. Примечательным является факт, что мину обнаружили дети! С одной стороны - хорошо, что они сообщили ГСЧС, но с другой - детей там вообще не должно было быть!" - отметил чиновник.

Видео дня

Ситуация в Киевской области - сейчас это стоит знать

Часть Киевской области была под контролем оккупантов, противники минировали территорию и различные объекты.

Россияне также издевались над людьми в регионе и совершали зверские убийства. По данным правоохранителей, из-за оккупантов в Киевской области погибли 1 тыс. 374 человека. По состоянию на 11 апреля неопознанными оставались 195 тел жертв врага.

Вас также могут заинтересовать новости: