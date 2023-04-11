Всего во время оккупации Киевской области погибло 1 тыс. 374 человека, 717 из них убиты из стрелкового оружия, а 340 человек погибли от минно-взрывных и осколочных травм.

Неопознанными остаются 195 из почти 1,4 тыс. найденных в Киевской области тел. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

"По результатам следственно-оперативных действий, только на территории Киевской области было зарегистрировано 11 тыс. 333 уголовных производств, большинство из них - по статье 438 (нарушение законов и обычаев ведения войны), но были и другие составы преступления", - отметил он.

В частности, зафиксировано 526 преступлений по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 7 - госизмены, 84 - коллаборационной деятельности, 113 - диверсии, 6 - террористической деятельности, планирования, подготовки и ведения агрессивной войны, а также 10 тыс. 701 - нарушение законов и обычаев ведения войны.

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По словам Небытова, в рамках этих производств сообщено о подозрении 41 лицу. Кроме того, 34 производства уже направлены в суд и рассматриваются по существу. "Одним из главных аспектов деятельности Национальной полиции в Киевской области является выявление тел погибших граждан. На сегодняшний день могу сказать, что эта цифра составляет 1 тыс. 374 человека - это гражданские украинцы, которые были убиты", - подчеркнул глава полиции.

Он также добавил, что сейчас известно, что 717 из них убиты из стрелкового оружия, 340 человек погибли от минно-взрывных и осколочных травм, а причина смерти 317 человек пока не установлена. "То есть более половины этих людей расстреляны сознательно", - сказал Небытов.

Кроме того, по данным полиции, 195 найденных в Киевской области тел остаются неопознанными. "Также в настоящее время осталось еще 279 человек, которые пропали без вести. К сожалению, информации о них нет...", - добавил он.

Глава полиции Киевской области предположил, что некоторые из них находятся в российском плену. "Во время работы нами обнаружено 15 мест массового захоронения. Имеется в виду, от трех и больше всего, вы знаете, 116 человек, которые были похоронены в Буче, возле церкви... Подавляющее большинство из них подверглось насильственной смерти", - сказал он.

По словам Небытова, многих погибших российские оккупанты избивали и пытали разнообразными способами, а затем расстреливали.

Он добавил, что во время оккупации и активных боевых действий на территории области было ранено 43 детей в возрасте от одного до 17 лет, а также подтверждено 38 фактов гибели детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. "Также в настоящее время у нас считаются пропавшими четыре ребенка, трое из них - из одной семьи. По нашей информации, во время оккупации эта семья была принудительно вывезена в РФ... К сожалению, до настоящего времени точного места пребывания этой семьи мы не знаем. Еще один ребенок, мы установили, что находится за границей с одним из родителей, но есть вопросы от другого родителя относительно того, почему ребенок уехал без его согласия", - уточнил руководитель полиции.

Оккупация РФ сел и городов Киевской области - что известно о преступлениях врага

31 марта 2022 года Киевщина была освобождена от российских захватчиков.

После бегства российских войск в городах Буча, Ирпень и Бородянка были зафиксированы наибольшие разрушения и преступления против мирного населения, которые совершали русские.

Президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, устроившей кровавую резню в Буче Киевской области. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "Гвардейская".

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