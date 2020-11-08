В Киевской области задержали двух членов преступной группы, которая похитила предпринимателя и потребовала у него $2 млн надуманного долга.
Читайте такжеПод Киевом за похищенную 6-летнюю дочь блогера и телеведущей требовали $200 тысячКак информирует Отдел коммуникации полиции
полиции Киевской области, о похищении 27-летнего жителя села Софиевская Борщаговка сообщила его жена.
Злоумышленники похитили мужчину утром, возле его дома, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.
На поиски автомобиля злоумышленников сразу были ориентированы все наряды полиции, задействованы соответствующие структурные службы.
Как выяснилось, неизвестные вывезли потерпевшего в лес, где привязали к дереву и пытали, требуя «долг» в сумме $2 млн. Также нападающие сняли с электронного кошелька предпринимателя крупную сумму средств в иностранной валюте.
Мужчине удалось спастись и, благодаря неравнодушным людям, он вернулся домой.
Полиция установила, что в группе злоумышленников - четверо граждан Казахстана и двое жителей столичной области.
По факту похищения человека и разбойного нападения следователи открыли уголовные производства (ч. 2 ст. 146 и ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса).
Во время проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выйти на след похитителей. Двое из них при силовой поддержке спецназовцев оперативники задержали. Ими оказались 29- и 49-летний мужчины.
При проведении обысков по местам их проживания работники полиции обнаружили и изъяли большое количество оружия различной модификации, боеприпасы, кастеты, ножи, балаклавы, рации, парики, перчатки, мобильные телефоны, банковские карты, наркотики и деньги. Также изъяты автомобили, на которых передвигались злоумышленники.
Сейчас старшему из задержанных, который уже отбывал наказание за кражи и разбой, сообщается о подозрении в совершенных преступлениях. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Решается вопрос об уведомление о подозрении младшему подельнику.
Еще четырем иностранцам заочно сообщили о подозрениях и объявили в розыск.
Полицейские проверяют задержанных мужчин на причастность к совершению других преступлений на территории области.
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