Злоумышленника задержали патрульные, к которым обратилась потерпевшая.

В столице на днях пытались изнасиловать женщину, которая шла ночью домой.

Подробности резонансного инцидента на своей странице в Facebook рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. По его словам, к женщине подошел незнакомый с предложением общения, однако она не обратила внимания и продолжила свой путь. Далее мужчина схватил женщину и потащил в темное безлюдное место - как можно дальше от дороги.

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"Мужчина начал бить женщину по лицу, забрал сумку, пытался раздеть, душил и хотел изнасиловать. Страшно представить, чем могла бы закончиться эта история, если бы не патрульные, которые быстро пришли на помощь", - написал Белошицкий.

На помощь пришли двое копов, которые патрулировали территорию возле вокзала. Виталий Данильчук и Богдан Лисовский увидели напуганную женщину, которая бежала к ним. Нападавший ее преследовал и начал убегать лишь после того, как увидел копов.

"Патрульные же среагировали мгновенно и за считанные секунды догнали и задержали беглеца, применив наручники. Виталий и Богдан вызвали пострадавшей скорую помощь, а задержанного передали следственно-оперативной группе", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован