Стоимость "досье" на одного человека составляла от 800 до 2,6 тыс. долларов, отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила частное "детективное агентство", созданное бывшими правоохранителями с целью торговли секретной информацией из государственных баз данных.

Об этом сообщает СБУ в социальной сети Facebook. Преступную деятельность частного "детективного агентства" нейтрализовали в Киеве киберспециалисты Службы безопасности. "Незаконную деятельность организовал бывший следователь одного из столичных райотделов милиции, который отказался проходить аттестацию в ряды полиции и в 2015 году уволился из правоохранительного органа. Впоследствии он совместно со своим знакомым создал частное детективное агентство", - говорится в сообщении.

Так, под видом легального бизнеса они собирали для своих клиентов конфиденциальную информацию о других гражданах, в том числе, доставали данные, которые хранятся в государственных реестрах.

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"Для этого "в темную" использовали собственные "старые" связи среди чиновников и представителей правоохранительных органов. Стоимость "досье" на одного человека достигала от 800 до 2,6 тыс. долл. Сумма зависела от объема персональных данных и срочности "заказа", - сказано в сообщении.

Как отметили в СБУ, в "развернутые анкеты" кроме паспортных данных граждан входила информация о номерах их телефонов и автомобилей, а также сведения о пересечении границы и совершении админправопорушений.

"Сотрудники СБУ задержали обоих "детективов" во время получения ими второй части денег за "папку" с учредительными данными на жителя столицы", - говорится в сообщении.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации).

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению. Также проверяется информация о возможной продаже конфиденциальной информации в РФ.

Интересные криминальные новости - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в феврале стало известно, что СБУ поймала в рядах спецслужбы "крота", работавшего на ФСБ.

Этого бывшего работника спецслужбы, который "сливал" данные ФСБ РФ о событиях в Украине накануне полномасштабного вторжения российских войск на территорию нашей страны, приговорили к 14,5 годам заключения по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

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