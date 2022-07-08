Корректировщиком стал игроман, имевший финансовые проблемы.

Сотрудники Службы безопасности задержали вражеского корректировщика, по наводке которого оккупанты обстреливали юго-восточные позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

Отмечается, что уроженец Запорожской области был завербован сотрудником Федеральной службы безопасности России через закрытую пророссийскую группу в одном из мессенджеров.

"Мужчина был игроманом и имел финансовые проблемы, поэтому с легкостью согласился на предложение "подзаработать", - отметили в СБУ.

Отмечается, что ФСБ особенно заинтересована в разведданных по позициям ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.

"Информатор хотел как можно быстрее получить деньги, поэтому активно взаимодействовал с "заказчиком": после задания авиаудара по одному из мостов в Запорожской области он лично проверял точность попадания", - рассказали в спецслужбе.

Представитель ФСБ назначил агенту встречу на временно оккупированной территории Херсонской области. За свои "услуги" предатель рассчитывал получить 20 тыс. грн.

Спецназовцы СБУ задержали агента при попытке перебраться на неподконтрольную Украине территорию. Сейчас ему сообщено о подозрении. По решению суда он взят под стражу.

Ранее в Николаеве Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ. Преступник собирал информацию об объектах критической инфраструктуры, местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ.

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