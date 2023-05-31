Теперь с 7 женщинами и двумя мужчинами в возрасте от 23 до 49 лет будут работать правоохранители.

Вопреки многократным призывам властей не выкладывать в соцсети фото и видео работы противовоздушной обороны, граждане Украины продолжают это делать. В Киеве выявлено еще 9 человек, которые во время вражеской атаки снимали работу ПВО и выкладывали в соцсети, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

В полиции отмечают, что во время обстрела столицы в социальных сетях распространялись видео работы противовоздушной обороны. Сотрудники Управления уголовного розыска столичного главка полиции совместно с работниками уголовного анализа установили девять граждан, которые снимали и незаконно распространяли информацию.

"Нарушителями оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. Своими действиями они могли раскрыть специфику работы ПВО", – отмечают правоохранители.

Видео дня

Известно, что все они предоставили объяснения правоохранителям, а сейчас они переданы сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств.

Привлечение к ответственности за съемку работы ПВО - что сообщалось

Украинские власти регулярно напоминают о запрете на распространение кадров, на которых изображены пуски наших ракет противовоздушной обороны, позиций наших средств ПВО, публикацию информацию о том, сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали и тому подобного. Эта информация может быть использована врагом во время повторных ударов.

За распространение такой информации в Украине неоднократно задерживали граждан. В частности, 29 мая в полицию Киева поступило сообщение от местной жительницы о том, что двое неизвестных мужчин снимали работу ПВО. Была введена специальная полицейская операция. В течение часа разыскали 23-летнего мужчину и остановлили 26-летнего водителя BMW, которые снимали работу ПВО. Их передали СБУ.

Также Служба безопасности призвала украинцев сообщать о выявленных онлайн-трансляциях с работой ПВО и разослала украинцам сообщения с призывом к владельцам камер наблюдения прекращать онлайн-трансляцииво время обстрелов. В спецслужбе подчеркивали, что это может использовать враг для корректировки ракетных ударов.

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