Там призвали оставить при себе свои мысли, какое украинское оружие где может стоять и что прикрывать.

В Воздушных силах ВСУ обратились к украинцам с просьбой не публиковать и не выставлять в интернет данные о работе украинской ПВО.

Там отметили, что вынуждены в очередной раз напомнить ни в коем случае не публиковать следующую информацию:

фото и видео пусков наших ракет противовоздушной обороны;

фото и видео позиций наших средств ПВО;

свои мысли, какое украинское оружие где может стоять и что прикрывать;

сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали.

"Слитие" работы украинской ПВО

Сегодня СБУ разоблачила блогеров и заблокировала онлайн-камеры, которые "засветили" работу ПВО во время удара РФ по Киеву 16 мая. Работники СБУ утсановили личности шестерых жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки на столицу.

Видео дня

В ночь на 16 мая они осуществили несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили эти материалы в соцсетях.

Среди прочего – фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Таким образом, они могли раскрыть местоположение и особенности работы украинской ПВО.

Кроме того, киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны. По данным следствия, обнаруженные видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур. При этом доступ к отснятым файлам был открытым для широкого круга "пользователей", которые выложили видео ночной атаки на Киев в общем доступе в Ютуб.

Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

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