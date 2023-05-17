В Воздушных силах ВСУ обратились к украинцам с просьбой не публиковать и не выставлять в интернет данные о работе украинской ПВО.
Там отметили, что вынуждены в очередной раз напомнить ни в коем случае не публиковать следующую информацию:
- фото и видео пусков наших ракет противовоздушной обороны;
- фото и видео позиций наших средств ПВО;
- свои мысли, какое украинское оружие где может стоять и что прикрывать;
- сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали.
"Слитие" работы украинской ПВО
Сегодня СБУ разоблачила блогеров и заблокировала онлайн-камеры, которые "засветили" работу ПВО во время удара РФ по Киеву 16 мая. Работники СБУ утсановили личности шестерых жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки на столицу.
В ночь на 16 мая они осуществили несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили эти материалы в соцсетях.
Среди прочего – фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Таким образом, они могли раскрыть местоположение и особенности работы украинской ПВО.
Кроме того, киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны. По данным следствия, обнаруженные видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур. При этом доступ к отснятым файлам был открытым для широкого круга "пользователей", которые выложили видео ночной атаки на Киев в общем доступе в Ютуб.
Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.