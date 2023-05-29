Они были переданы Службе безопасности Украины.

Сегодня, 29 мая правоохранители в Киеве разоблачили и задержали двух молодых людей, которые снимали работу ПВО во время очередной ракетной атаки РФ.

Как сообщает пресс-служба, нарушителей доставили в Святошинское управление полиции, где с ними пообщались оперативные сотрудники. Сразу их передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

В ведомстве отметили, что во время ракетного обстрела в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что двое неизвестных мужчин снимали работу ПВО. На место прибыли патрульные и сотрудники уголовного розыска.

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В течение часа 23-летнего молодого человека полицейские задержали на одной из улиц Святошинского района Киева. Для поиска другого нарушителя в столице была введена специальная полицейская операция. Уже через полчаса 26-летнего водителя "БМВ" правоохранители остановили на улице Ушакова.

"Полиция Киева в очередной раз напоминает о запрете фото и видеофиксации работы ПВО! Сохраняйте информационную тишину, ведь молчание - надежный тыл наших защитников", - отметили в правоохранительных органах.

Незаконная фиксация работы ПВО

16 мая сообщалось, что в Украине до сих пор работают уличные камеры, транслирующие панорамы городов в прямом эфире. Через них россияне могут отслеживать места работы украинской ПВО в режиме онлайн.

Как ранее сообщал УНИАН, недавно правоохранительные органы Украины разоблачили шестерых блогеров и заблокировали онлайн-камеры, которые "засветили" работу противовоздушной обороны Украины после ночной российской ракетной атаки 16 мая.

Позже в Воздушных силах ВСУ в очередной раз обратились к украинцам с просьбой не публиковать и не выставлять в интернет данные о работе украинской ПВО.

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