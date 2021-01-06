В селе Поляница Яремчанского городского совета Ивано-Франковской области из-за пожара в коттедже эвакуировали 25 человек.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Отмечается, что 6 января в 3:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в трехэтажном жилом доме коттеджного типа в селе Поляница.
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«Сразу после выявления пожара хозяева сообщили жителям о возникновении возгорания и вывели из здания 25 человек на свежий воздух еще до прибытия спасателей», - говорится в сообщении.
По информации спасателей, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составляла 250 кв. м. Существовала угроза перебрасывания огня на соседние здания. Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой и порывами ветра, однако спасателям удалось предотвратить распространение огня. Благодаря действиям пожарных были спасены два рядом расположенных здания гостиничного типа.
В 5:54 пожар был локализован, а в 7:18 - ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, пожар произошел в коттедже «Салют Буковель».
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