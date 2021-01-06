Площадь пожара составляла 250 кв. м.

В селе Поляница Яремчанского городского совета Ивано-Франковской области из-за пожара в коттедже эвакуировали 25 человек.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что 6 января в 3:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в трехэтажном жилом доме коттеджного типа в селе Поляница.

Читайте такжеВ Ивано-Франковске судье сожгли автомобиль

«Сразу после выявления пожара хозяева сообщили жителям о возникновении возгорания и вывели из здания 25 человек на свежий воздух еще до прибытия спасателей», - говорится в сообщении.

По информации спасателей, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составляла 250 кв. м. Существовала угроза перебрасывания огня на соседние здания. Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой и порывами ветра, однако спасателям удалось предотвратить распространение огня. Благодаря действиям пожарных были спасены два рядом расположенных здания гостиничного типа.

В 5:54 пожар был локализован, а в 7:18 - ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, пожар произошел в коттедже «Салют Буковель».

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская