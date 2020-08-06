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В Хмельницком пенсионерку "взял в заложники" хлам с ее собственной квартиры

08:49, 06 августа 2020
Происшествия
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Спасателям пришлось лезть через окно, чтобы спасти женщину / скриншот видео ТСН

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Хлама в доме было столько, что открыть двери просто было невозможно. Когда женщина вернулась домой и пыталась зайти в дом, то ее просто зажало десятками килограммов мусора. Старушка не могла пошевелиться.

Заложницу хлама случайно увидели соседи и вызвали спасателей. Чтобы попасть в квартиру и освободить пенсионерку, смогли попасть только через окно. "Спасатели с помощью лестницы попали в квартиру через окно третьего этажа. Освободили из плена гражданку и передали работникам экстренной медицинской помощи", - рассказал пресс-секретарь управления ГСЧС в Хмельницкой области Виталий Гричанюк.

Сейчас потерпевшая в больнице. Когда она выздоровеет, то соседи будут в очередной раз просить ее вычистить квартиру.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Слуге народа" назвали термины завершения "мусорной реформы" в Украине.

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