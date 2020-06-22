В "Слуге народа" назвали сроки завершения "мусорной реформы" в Украине

Законопроект об отходах будут рассматривать осенью.

До конца 2021 года парламентарии планируют завершить "мусорную реформу".

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мариковский в эфире "Громадського радио".

Читайте такжеНа Ривненщине среди кучи мусора обнаружили использованные пробирки для тестирования на коронавирус (фото, видео)

"По прогнозам законопроект (относительно отходов, - УНИАН.) будет принят в конце сентября. Этот законопроект является только частью нужного законодательства мусорной реформы. Будет еще альтернатива, поэтому где-то к концу следующего года должно быть все завершено и должно работать по правилам, но расширенная ответственность производителя, мы ее закладываем с 1 января 2022 года. Поэтому за некоторое время можно будет адаптироваться к новым шагам", - сказал нардеп.

Ранее он заявлял, что основная идея законопроекта – введение иерархии управления отходами.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде предлагают создать комиссию по расследованию причин "мусорной блокады" Львова.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram