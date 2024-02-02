Среди пострадавших - пенсионерка и 17-летний парень.

В результате вражеского авиаудара по центру Херсона пострадали два человека, повреждены несколько жилых зданий. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, обнародовав видео первых минут после авианалета.

"Оккупанты ударили в жилую застройку в центральной части города. Частично разрушен трехэтажный дом, а также повреждены близлежащие дома", - рассказал он.

По его данным, пока известно о двух пострадавших. 73-летнюю женщину доставили в больницу со взрывной травмой, контузией и ранением ноги. Еще один пострадавший - 17-летний парень. Его тоже госпитализировали.

По информации Офиса генерального прокурора, днем 2 февраля военные РФ атаковали город Херсон и Бериславский район области. Предварительно, по Херсону авиаудар нанесен с СУ-34. Данные уточняются, на месте работают соответствующие службы.

В Бериславе враг атаковал мирное население дронами. Из-за сброса взрывчатки пострадал местный житель, он доставлен в больницу. Также в селе Ингулец из-за обстрела травмированы 59-летняя женщина и 37-летний мужчина.

Гибель двух французских волонтеров в Херсонской области - детали

В конце января в Бериславе Херсонской области в результате вражеского удара погибли двое волонтеров-иностранцев, еще трое были ранены. В МИД Франции подтвердили сегодня, что это их граждане. Там также отметили, что РФ придется отвечать за свои преступления.

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