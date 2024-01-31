Один из пострадавших находился возле гуманитарного штаба, другой просто шел по улице.

На Херсонщине в результате вражеских обстрелов один человек погиб и два получили ранения.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки (по состоянию на 6-е утро 31 января) противник совершил 53 обстрела, выпустив по региону 221 снаряд. При этом враг применил минометы, артиллерию, РСЗО, танки, БПЛА и авиацию. Только по Херсону было направлено 17 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, гидротехническое сооружение, учебное заведение, детский сад, пункт несокрушимости и сотовую башню в Бериславском районе. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще два - получили ранения", - рассказал чиновник.

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В частности, оккупанты целенаправленно атаковали жителей Берислава с беспилотников. Там ранение получил 50-летний мужчина, находившийся возле Гуманитарного штаба. Сейчас он находится в больнице. Позже российские террористы убили 35-летнего местного жителя - на мужчину сбросили взрывчатку, когда он шел по улице города.

"Били из артиллерии и по Токаревке. С многочисленными ранениями в медучреждение доставили 47-летнюю пострадавшую", - рассказал чиновник.

Атаки РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, накануне российская армия нанесла два авиационных удара с применением 12 управляемых авиабомб по населенным пунктам Берислава, Путевого, Казацкого, Новоберислава и Новокаиры на Херсонщине. Также били захватчики дронами по населению прифронтовых регионов. Зафиксировано применение россиянами 55 FPV-дронов, ударного БпЛА типа "Ланцет". Также они сбросили с БпЛА других модификаций 16 осколочных боеприпасов с поражающими функциями. Под эти удары попали населенные пункты Херсонщины.

Оккупанты дважды накрыли артиллерийским огнем Херсон и населенные пункты области - Приднепровское, Антоновку, Садовое, Новокаиры, и на Николаевщине - Куцурубскую общину. В результате артобстрелов врага погибло гражданское лицо, еще один человек пострадал. Поврежден частный дом и линия газопровода.

Кроме того, в ночь на 31 января российские оккупанты атаковали территорию Украины 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Уничтожено 14 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.

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