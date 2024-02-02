РФ придется отвечать за свои преступления, отметил глава французского Министерства иностранных дел.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель двух французских волонтеров в результате удара россиян по городу Берислав в Херсонской области.

Об этом Сежурне написал в сети Х ("Твиттер"). Также подтверждается, что еще трое граждан Франции ранены. "Российское варварство ударило по гражданским в Украине. Двое французских гуманитарщиков поплатились жизнью за свою преданность украинцам. Трое раненых. Мои мысли с ними и их близкими. Франция стоит на их стороне", - отметил Сежурне. Он подчеркнул, что России придется отвечать за свои преступления.

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Как известно, россияне не прекращают терроризировать Херсонщину, нанося удары различными средствами поражения. В частности, 30 января российские агрессоры нанесли два авиационных удара с применением 12 управляемых авиабомб по населенным пунктам Берислава, Шляховое, Казацкое, Новоберислав и Новокаиры на Херсонщине. Также били захватчики дронами по населению прифронтовых регионов. Зафиксировано применение россиянами 55 FPV-дронов, ударного БПЛА типа "Ланцет". Также они сбросили с БПЛА других модификаций 16 осколочных боеприпасов. Под ударами оказались ряд населенных пунктов области.

1 февраля глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что из-за вражеского удара по Бериславу погибли и пострадали иностранные волонтеры. Он отмечал, что в результате атаки погибли двое граждан Франции, еще трое иностранцев, среди которых и женщина, получили легкие травмы. В полиции информировали, что и погибшие, и раненые - граждане Франции.

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