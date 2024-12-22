Жертв и пострадавших в результате удара нет.

В ночь на 22 декабря в результате падения российского БПЛА в Броварах загорелась кровля 25-этажного дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

"К ликвидации были привлечены 2 отделения броварских спасателей, а также пожарные команды Княжич и Требухова. Работниками ГСЧС была оперативно проведена эвакуация жителей с верхних этажей. Возгорание на площади 30 кв. м оперативно ликвидировано, значительных разрушений нет. Пострадавших, к счастью, тоже", - написал Сапожко.

Он добавил, что примерно через два часа все жители дома смогли вернуться в свои квартиры. Сейчас в полицию подано 20 заявлений о нанесенном ущербе. О результатах работы комиссии сообщат позже.

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О ликвидации последствий попадания обломков БПЛА сообщили и в ГСЧС Украины. Там отметили, что спасатели проводили эвакуацию жителей дома. Пожар ликвидирован на площади 30 кв.м.

Российские атаки: что надо знать

Ранее УНИАН сообщал о взрывах в Киеве. Утром 20 декабря российские захватчики атаковали баллистикой столицу Украины. Известно, что в результате атаки пострадали 11 человек, среди них один человек погиб.

В тот же день оккупанты обстреляли из артиллерии город Херсон. В результате удара известно о двух погибших мужчинах 60 и 75 лет. Кроме того, враг под обстрелами пытался завести в город свои ДРГ. Но силы обороны ликвидировали оккупантов, которые наступали.

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