Родители обидчиков получили админпротоколы, а дети - профилактический разговор с правоохранителями.

В Херсоне родители двух десятилетних школьников получили административные протоколы за издевательства их детей над одноклассником.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Жертвой издевательств со стороны одноклассников стал 11-летний ученик 5-го класса одной из школ города Херсона. Двое 10-летних мальчиков унизительно обзывали ученика, смеялись над ним, толкали и запугивали", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПод Днепром школьницу выгнали из класса во время праздника Дня святого Николая (видео)

Как отмечается, мать потерпевшего ребенка обратилась к правоохранителям, после того, как прослушала голосовое сообщение в мессенджере ученического чата. Там мальчики запугивали потерпевшего и высказывались в его адрес нецензурными словами.

По факту проверки факт буллинга подтвердился. С обидчиками провели профилактические беседы, а на их родителей составили админпротоколы по статье о буллинге участника образовательного процесса Кодекса об админнарушениях.

Буллинг в Украине: другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован