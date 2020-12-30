В Херсоне родители двух десятилетних школьников получили административные протоколы за издевательства их детей над одноклассником.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
"Жертвой издевательств со стороны одноклассников стал 11-летний ученик 5-го класса одной из школ города Херсона. Двое 10-летних мальчиков унизительно обзывали ученика, смеялись над ним, толкали и запугивали", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, мать потерпевшего ребенка обратилась к правоохранителям, после того, как прослушала голосовое сообщение в мессенджере ученического чата. Там мальчики запугивали потерпевшего и высказывались в его адрес нецензурными словами.
По факту проверки факт буллинга подтвердился. С обидчиками провели профилактические беседы, а на их родителей составили админпротоколы по статье о буллинге участника образовательного процесса Кодекса об админнарушениях.
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