От оккупантов можно ждать чего угодно, поэтому на Харьковщине строят фортификационные сооружения, чтобы быть готовыми в любой момент.

От России можно ожидать чего угодно, но пока разговоры об очередном наступлении на Харьков - фейк. Об этом в интервью Суспильному рассказал начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова генерал Сергей Мельник

По словам генерала, недавний пример того, что РДК Российской Федерации зашел в Курскую и Белгородскую область и вел там бои почти неделю, показало украинцам и всему миру, что там нет ничего: ни войск, которые охраняют Белгородскую, Курскую области, ни фортификаций.

"Они (россияне - УНИАН) сами боятся того, что Украина еще сможет пойти и сделать контрнаступление на их территории. Поэтому ожидать, что они завтра, или послезавтра могут уйти - это фейк. Нет такого. Пока они делают свои тактические действия на востоке нашего государства. К сожалению, где-то у них это получается", - сообщил Мельник.

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Что касается ситуации на Купянском направлении, то, по его данным, тактического преимущества там нет.

"Мы просто стоим в обороне, они пытаются что-то сделать. Уже какой период времени они ничего сделать не могут. Двигаются туда-сюда, кладут своих людей просто на гибель, и на этом все", - рассказал генерал.

Также Мельник рассказал о строительстве фортификаций на Харьковщине. По его словам, там должна быть навсегда стена.

"Мы должны строиться независимо от того, будет какое-то наступление или не будет. Мы должны просто их возводить, делать это, поддерживать и обучать людей, чтобы в какой-то момент мы снова не пропустили вот эту вспышку", - резюмировал военный.

Удары по Харьковщине: последние новости

Во время массированного обстрела Украины 22 марта РФ запустила по Харьковской области 21 ракету. В результате атаки в городе произошел блэкаут.

По словам генерала Мельника, россияне модернизировали системы С-300 и С-400 и ракеты для них, поэтому их скорость больше украинской вдвое. Поэтому по его словам, чтобы уменьшить обстрелы Харьковщины, необходимо выводить из строя российские комплексы С-300 и С-400.

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