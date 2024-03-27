Удар пришелся на жилые дома.

Российские оккупанты ударили по жилым многоквартирным домам Харькова. В результате атаки есть погибшие и раненые.

"Это очередной акт кровавого террора против украинцев", - написал мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов отмечает, что российские оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова.

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"Тип вооружения устанавливается", - пишет он.

Также сообщается, что повреждена гражданская жилая инфраструктура. По его словам, соответствующие службы осматривают места попаданий.

Позже Терехов сообщил об одном погибшем и шестеро раненых в результате обстрела российскими оккупантами города.

"На данную минуту известно об одном погибшем. Еще шестеро ранены, двое в тяжелом состоянии", - отмечает он.

Также сообщил, что сильно повреждены пятиэтажные дома, где жили люди. Кроме того, пострадал институт неотложной хирургии.

"Чем агрессор наносил удар по мирным жителям Харькова сейчас устанавливается", - отмечает Терехов.

В то же время председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщает, среди раненых - четыре ребенка.

"Один человек погиб и по меньшей мере десять получили травмы различной степени в результате сегодняшнего обстрела Харькова", - написал он.

Отмечает, что повреждены многоквартирные дома.

"Количество пострадавших может увеличиваться. Информация обновляется. Все обстоятельства устанавливаются. Специалисты работают на местах", - отмечает Синегубов.

Позже глава ОВА проинформировал, что количество раненых увеличилось до 16.

Удары РФ по Харькову - последние новости

Россия почти ежедневно обстреливает Харьков. 22 марта был массированный обстрел города и Харьковской области - россияне выпустили 21 ракету, вызвав блэкаут в городе, сотни тысяч людей остались без света.

Начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник в интервью Суспільному отметил, что для уменьшения российских обстрелов Харьковщины необходимо выводить из строя российские комплексы С-300 и С-400.

По его словам, российские Вооруженные силы модернизировали системы С-300 и С-400 и ракеты для них, поэтому их скорость больше украинской вдвое.

Мельник подчеркнул, что для решения проблемы со сбиванием ракет нужна комплексная мера с авиацией и западными системами РСЗО, которые имеют больший радиус поражения. Российские пусковые системы надо "поймать" и уничтожить в моменте подготовки.

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