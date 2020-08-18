Вблизи Харькова четверо детей отравились крысиным ядом, который нашли дома
Неподалеку от Харькова в селе Липцы четверо детей отравились крысиным ядом.
Об этом сообщает издание KHARKIV Today со ссылкой на информацию директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашту.
По его словам, речь идет о детях в возрасте 2, 5, 6 и 8 лет. Их доставили в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы.
"Дети из трех семей, они гуляли на улице нашли этот яд крысиный, съели. Легкая степень у всех четверых. С тремя мамами их госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Дети в нормальном состоянии", - рассказали в "скорой помощи".
Информацию об отравлении подтвердили в областной полиции - там сообщили, что получили сообщение в 15:15. Правоохранители побывали на месте происшествия и выяснили, что дети игрались дома, нашли банку с крысиным ядом и решили его съесть.
Отравления детей в Украине: что было ранее
- На Львовщине пятеро детей отравились после плавания в бассейне элитного комплекса
- На Ривненщине десять детей и их беременная мать отравились угарным газом
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram