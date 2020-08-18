Вблизи Харькова четверо детей отравились крысиным ядом, который нашли дома

Сейчас они находятся в больнице.

Неподалеку от Харькова в селе Липцы четверо детей отравились крысиным ядом.

Об этом сообщает издание KHARKIV Today со ссылкой на информацию директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашту.

По его словам, речь идет о детях в возрасте 2, 5, 6 и 8 лет. Их доставили в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы.

"Дети из трех семей, они гуляли на улице нашли этот яд крысиный, съели. Легкая степень у всех четверых. С тремя мамами их госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Дети в нормальном состоянии", - рассказали в "скорой помощи".

Информацию об отравлении подтвердили в областной полиции - там сообщили, что получили сообщение в 15:15. Правоохранители побывали на месте происшествия и выяснили, что дети игрались дома, нашли банку с крысиным ядом и решили его съесть.

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Автор: Юрий Годован