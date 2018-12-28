На Львовщине пятеро детей отравились после плавания в бассейне элитного комплекса

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Во Львовской области у пяти малолетних детей медики диагностировали отравление после плавания в бассейне элитного гостиничного комплекса в курортном поселке Сходница.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Бориславское отделения полиции 27 декабря поступило сообщение о желудочных расстройствах у пяти детей, которые вместе с родителями приехали из Киева, Запорожья, Мелитополя и Львова и отдыхали в одном из гостиничных комплексов в поселке Сходница. Четверым детям по четыре года и один мальчик - годовалый.

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Предварительный диагноз, который установили медики - «синдром циклической рвоты, диспепсия желудочно-кишечного тракта».

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

«Предварительно установлено, что дети могли отравиться, плавая в бассейне гостинично-развлекательного комплекса. Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы», - сообщили в полиции области.