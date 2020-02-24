На Ривненщине десять детей и их беременная мать отравились угарным газом (видео)

Инцидент произошел в семье, которая живет в двухэтажном доме, отапливаемом газовым котлом.

В Ринвенской области десять детей и их беременная мать отравились угарным газом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Инцидент произошел в семье, которая живет в двухэтажном доме, отапливаемом газовым котлом. Самому младшему мальчику в семье - 11 месяцев, самому старшему – 14 лет. Первому плохо стало одному из малышей, его стошнило.

Предварительно известно, что были нарушены правила эксплуатации котлом. Как случилось, что вся семья отравилась, сейчас выясняется.

Жену и 10 детей в больницу привез муж сегодня утром из села Малушка. Всю семью госпитализировали в больницу. Женщину и трех детей пришлось везти в реанимацию, их состояние было тяжелое. Сейчас известно, что состояние беременной матери и ее трех детей улучшилось. Их жизни ничего не угрожает. Поэтому медики собираются направить их в детское отделение, чтобы многодетная семья была вместе.