Мужчины в военной форме угрожали защитникам, несущим службу на блокпосту.

В пятницу, 29 сентября, на одном из блокпостов на выезде из Харькова между сводным отрядом, несущим службу, и группой вооруженных мужчин в военной форме произошла стычка из-за проверки автотранспорта. Инцидент попал на видео.

Как сообщили в полиции Харьковской области, вооруженные мужчины угрожали оружием и требовали прекратить проверки на блокпосту.

"29 сентября около 15:00 к одному из блокпостов на выезде из Харькова подъехали четыре внедорожника. Из них вышли мужчины в военной форме, угрожали огнестрельным оружием всему сводному отряду, в состав которого входят полицейские, пограничники, нацгвардейцы, представитель военной службы правопорядка. Они требовали прекратить проверки и осмотры их транспортных средств во время проезда через блокпосты. После короткого спора они уехали с места инцидента", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление, сведения об инциденте внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Инциденты на блокпостах - последние новости

В конце мая в Киеве председатель Макаровского райсуда Киевщины Алексей Тандыр на блокпосте сбил 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко. От полученных травм военный погиб на месте.

В июле на другом блокпосу сбили военных, один погиб на месте.

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