Практически ежедневно во время осмотра автомобилей изымаются наркотики, оружие, взрывчатка, а также устанавливаются лица, находившиеся в розыске, или которых необходимо дополнительно проверять в специальных службах.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов разъяснил причины проверок автотранспорта на блокпостах в области. Об этом Небытов написал в Telegram.

"Периодически вижу в социальных сетях возмущение некоторых граждан причинами остановки автотранспорта и проверкой на блокпостах Силами обороны и полицией. Подчеркиваю в очередной раз - это необходимые стабилизационные и профилактические меры ради безопасности в столице и столичном регионе", - сообщил Небитов.

По его словам, практически ежедневно из незаконного оборота изымаются наркотики, оружие, взрывчатка, а также устанавливаются лица, находившиеся в розыске, или которых необходимо дополнительно проверять в специальных службах.

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При этом Небытов добавил, что в случае, если во время таких проверок в отношении гражданина совершены незаконные действия, необходимо сразу сообщать на "102" или в другой правоохранительный орган.

Он призвал граждан не делать преждевременные выводы в соцсетях.

Блокпосты в Киевской области - правила поведения

В мае 2022 года на блокпостах при въездах и выездах из Киева усилили контроль. В Нацгвардии подчеркнули, что несмотря на опасения о новом наступлении из Беларуси, угроза от вражеских ДРГ существует давно и никуда не исчезала, поэтому блокпосты продолжают работать в том же режиме.

Блокпост - это контрольно-пропускной пункт, который устанавливают на выезде и въезде с территорий, где введено военное положение. Там всегда присутствует вооруженная охрана и сотрудники силовых структур, которые проверяют автомобили.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения", военные могут: осматривать людей и транспортные средства; открывать двери авто и багажник; похлопывать по телу на предмет наличия оружия; применять металлоискатель.

В соцсетях стала появляться информация о том, что мужчинам, пытающимся выехать с территорий боевых действий, вручают повестки. В законах Украины не сказано, где и как военнослужащие могут вручать повести, поэтому такие "встречи" могут происходить и на блокпостах.

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