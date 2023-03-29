Злоумышленнику суд уже избрал меру пресечения, отметили в СБУ.

В Донецкой области задержан российский агент, который "охотился" на склады с боеприпасами Сил обороны Украины под Авдеевкой.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. "Им оказался местный житель, который еще до начала полномасштабного вторжения поддерживал дружеские отношения с кадровым сотрудником российской спецслужбы. После 24 февраля враг дистанционно завербовал своего приятеля и определил ему задачи по проведению разведывательно-подрывной деятельности в регионе", - сказано в сообщении.

В СБУ отмечают, что врага интересовала прежде всего информация о местах расположения складов с боеприпасами и баз военной техники Сил обороны на Авдеевском направлении, поэтому мужчина объезжал местность и пытался скрытно фиксировать украинские объекты.

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В сообщении отмечается, что полученные сведения, которые оккупантам были нужны для планирования тактических операций против Сил обороны на восточном фронте, он должен был передавать в ФСБ через анонимный мессенджер в виде электронных координат, а также медиафайлов с привязкой к местности и детальным описанием.

Сотрудники СБУ сработали на опережение - своевременно разоблачили, поэтапно задокументировали и задержали злоумышленника во время выполнения им разведывательного задания.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

"Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - сказано в сообщении.

Что известно о борьбе с прихвостнями РФ - интересные новости Украины

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 марта, во время проведения спецоперации в Черниговской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила российского агента, который пытался "слить" ФСБ информацию об охране северных рубежей Украины. Им оказался инспектор Черниговского пограничного отряда.

Ранее в СБУ сообщали, что в нашей стране уже разоблачили более 600 прихвостней россиян. По данным спецслужбы, злоумышленники занимались шпионско-подрывной деятельностью.

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