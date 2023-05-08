Инцидент в Днепре произошел возле одного из жилых комплексов.

В Днепре из очень глубокой ловушки спасли утят - они были в коллекторе сточных вод на глубине 10 метров.

Спасатели узнали об инцидент в Днепре в понедельник утром, 8 мая, в 09:00, он произошел в Соборном районе на ул. Архитектора Дольника возле одного из жилых комплексов, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В ведомстве поделились, что к спасательным работам были привлечены шесть сотрудников ГСЧС и одна единица аварийно-спасательной техники. "С помощью аварийно-спасательного снаряжения один из спасателей спустился вниз и поднял на поверхность трех утят. Еще двух утят поймали вблизи коллектора", - говорится в сообщении.

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Спасатели передали животным администрации жилого комплекса.

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В начале апреля сообщалось, что во Львове енот залез на дерево, и для его спасения была организована целая "спецоперация". Для того, чтобы спасти животное, сотрудничали спасатели и зоозащитники.

Одни участники "спецоперации" наклоняли дерево, мужчина с подсакой пытался поймать енота, а женщина держала наготове переноску. Позже животное попало в подсаку.

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