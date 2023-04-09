Енот находился высоко на дереве, отметили в ГСЧС Украины.

Во Львове енот залез на дерево, и его пришлось спасать сотрудникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вместе с зоозащитниками.

Инцидент произошел на ул. Промышленная, спасателям в субботу, 8 апреля, в 11:32 сообщили, что там высоко на дереве сидит енот, говорится в Telegram-канале ГСЧС Украины. В ведомстве также показали видео, на котором заснято, как спасали животное.

Для спасения животного была развернута целая "спецоперация" - одни ее участники наклоняли дерево, на котором сидел енот, мужчина с подсакой пытался поймать животное, а женщина держала наготове переноску. Впоследствии животное попало в подсаку.

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Интересные новости о животных - что сообщалось

В середине марта стало известно, что в Киеве инспекторы по противодействию домашнему насилию спасли от владелицы песика. Злоумышленница не выгуливала животное, била, привязывала к батарее и морила голодом.

Правоохранители отвезли животное в ветеринарную службу, а на женщину составили протокол по ч. 1 ст. 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Жестокое обращение с животными). Суд решил оштрафовать злоумышленницу на 3 400 гривень.

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