За дракой наблюдали другие участники дорожного движения.

В Днепре водителей устроили драку на проезжей части, заблокировав движение для других участников дорожного движения.

Соответствующее видео появилось в местных Телеграм-каналах, пишет "Днепровская панорама".

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Инцидент произошел на бульваре Славы. Водители двух иномарок сошлись в схватке, причина которой до сих пор не известна.

"Впрочем, пока водитель белого авто руками и ногами "объяснял" другому водителю, что он "не прав", за дракой были вынуждены наблюдать все остальные участники дорожного движения. Оба автомобиля заблокировали ряд транспорта. В том числе, - автобус с пассажирами", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован