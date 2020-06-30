Просто лежал на путях: в Черновицкой области поезд переехал мужчину
В селе Волока Черновицкой области машинист поезда допустил наезд на местного жителя. От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.
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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черновицкой области.
Правоохранители установили, что машинист железнодорожного поезда совершил наезд на 44-летнего жителя района, который лежал на железнодорожном пути.
По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
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