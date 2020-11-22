С ними провели профилактическую работу.

В Черновицкой области трое местных жителей жестоко обращались с кошкой, держа ее над костром.

Как рассказали в пресс-службе полиции области, соответствующее видео правоохранители увидели в соцсетях. На нем было видно, как трое неизвестных держат животное над костром и обсуждают, что хотят сжечь его.

Автора видео и его участников было установлено. Ими оказались трое буковинцев, один из которых - несовершеннолетний. Они объяснили, что подобным образом "развлекались" и якобы не планировали наносить вред животному.

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"Факт происшествия зарегистрирован в системе единого учета заявлений и сообщений Национальной полиции Украины. Сейчас сотрудники сектора ювенальной превенции Кицманского отдела полиции изъяли видеозапись и проводят тщательную проверку этого инцидента. Правоохранители провели с ребятами и их родителями разъяснительную беседу о недопустимости совершения аналогичных действий в отношении животных", - говорится в сообщении.

Жестокое обращение с животными: ответственность за преступление

В случае доказательства вины лицо могут привлечь к ответственности:

административной (статья 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая влечет за собой наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животного);

уголовной (статья 299 Уголовного кодекса Украины ответственность, которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет).

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Автор: УНИАН