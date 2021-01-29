Жертвами водителя стали две женщины, которые двигались по дороге на велосипедах. Одна из них погибла, другая получила травмы.

В Черниговской области полиция разыскивает водителя, который сбил двух женщин и скрылся с места ДТП.

Читайте такжеВ Николаеве пьяный водитель сбил патрульную полицейскую (фото, видео)Как сообщили УНИАН в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вечером в пгт Березна Черниговского района возле АЗС.

Отмечается, что водитель автомобиля Opel Vivaro совершил наезд на двух женщин, которые двигались на велосипедах в попутном направлении. В результате происшествия беременная женщина, 1989 года рождения, погибла на месте происшествия, другая получила травмы и после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась.

Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Принимаются меры по установлению его местонахождения и задержанию.

В секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области уточнили, что за рулем автомобиля находился 40-летний местный житель.

По данному факту открыто производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Автор: Ирина Синельник