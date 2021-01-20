Суицид в супермаркете Борисполя попал на видео / скриншот видео
В Борисполе Киевской области накануне вечером произошел трагический инцидент в супермаркете.
Как сообщает "Киев Оперативный", прямо в супермаркете один из покупателей совершил суицид. Трагедия произошла около 19 часов.
"Он взял нож и им же сам себя смертельно травмировал. Сейчас следствие выясняет мотивы этого поступка", - говорится в сообщении.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру уязвимым людям, беременным и несовершеннолетним.
Мужчина смертельно ранил себя в супермаркете Борисполя (18+)
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