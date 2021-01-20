Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

В Борисполе Киевской области накануне вечером произошел трагический инцидент в супермаркете.

Как сообщает "Киев Оперативный", прямо в супермаркете один из покупателей совершил суицид. Трагедия произошла около 19 часов.

"Он взял нож и им же сам себя смертельно травмировал. Сейчас следствие выясняет мотивы этого поступка", - говорится в сообщении.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру уязвимым людям, беременным и несовершеннолетним.

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Автор: УНИАН