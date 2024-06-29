Новая схема для 'уклонистов': в Одесской области задержали 'аграрных рекрутеров'

Гражданин Молдовы втянул в "бизнес" несовершеннолетнего родственника.

В Одесской области за незаконное пересечение государственной границы нарушители планировали расплатиться своим физическим трудом. Задержали уклонистов вместе с организатором-иностранцем и его братом.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, двух человек, которые пытались переправить за границу военнообязанных мужчин, задержали оперативники Белгород-Днестровского отряда на окраине села Удобное.

"Противоправную схему организовал 25-летний гражданин Молдовы, который как раз приехал в Украину к своему несовершеннолетнему брату, которого, кстати, тоже втянул в "сделку". Клиентов долго не искал - предложил "мигрировать" двум своим знакомым. Несовершеннолетний брат должен был переводить нарушителей через границу, а самому организатору оставалось только контролировать процесс", - рассказали в ГПСУ.

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Все четверо сели в авто и поехали ближе к границе, однако план не сработал - братьев и уклонистов задержали.

"Интересным фактом является то, что "клиенты" за услугу по незаконному пересечению государственной границы планировали расплатиться физическим трудом, выполняя сельскохозяйственные работы на угодьях иностранца в Молдове", - говорят пограничники.

Сейчас в отношении "аграрных рекрутеров" направлено сообщение в Национальную полицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". В отношении беглецов пограничники составили протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП - "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Другие "схемы" для уклонистов

Напомним, недавно в Одесской области задержали рекордно большую группу людей, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой в Одесской области. По данным журналиста Виталия Глаголы, пограничники совместно с СБУ, ГБР и подразделением "ГрР" успешно провели спецоперацию на границе с Молдовой. В районе Обжилы (Украина) - Плоть (Молдова) обнаружили 5 транспортных средств (4 микроавтобуса и сопроводительная машина). В этих авто были 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу, и 7 организаторов.

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