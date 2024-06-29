'Я не создан для войны': уклонисты ищут пути побега из Украины, - The Guardian

С приближением новой волны мобилизации уклонисты активнее ищут пути выезда за границу.

Мужчины бегут из Украины, чтобы уклониться от призыва. Большинство из них соглашается на нелегальные варианты.

Как говорится в материале The Guardian, с приближением новой волны мобилизации уклонисты активнее ищут пути выезда за границу.

"Я не готов умереть"

31-летний фотограф из Харькова по имени Дмитрий месяцами сидел в своей квартире, редко выходя на улицу, чтобы избежать призыва в армию.

Видео дня

"Я хочу уехать из страны. Мой разум больше не выдерживает пребывания здесь в ловушке", - сказал Дмитрий.

С начала войны тысячи украинских мужчин нелегально пересекли украинскую границу, чтобы уклониться от призыва, несмотря на общенациональный запрет на выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Ожидается, что попытки бегства из страны возрастут после недавнего введенного закона о мобилизации.

"Я никогда не думал о выезде, пока не был введен закон о мобилизации. Но я не могу вечно сидеть в своей квартире", - сказал Дмитрий.

Через друзей, которые уже сбежали, Дмитрий нашел контакты лиц, которые обещают способствовать его побегу за значительную плату, начиная от 8000 евро.

"Я не создан для войны. Я не могу убивать людей, даже если они русские. На фронте долго не продержусь... Хочу создать семью и увидеть мир. Я не готов умереть", - сказал он.

Дмитрий связывался с кураторами. Цены ежедневно растут, и он не уверен, что может им доверять, но не видит других вариантов.

Украине не хватает солдат

Более двух лет после полномасштабного вторжения Владимира Путина вооруженным силам Украины катастрофически не хватает солдат. С началом войны сотни тысяч простых украинцев добровольцами пошли служить на фронт. Многие из них погибли, истощились или получили ранения.

Чтобы пополнить ряды, президент Владимир Зеленский в апреле прошлого года подписал закон, который снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Согласно новым правилам, лица, уклоняющиеся от призыва, могут лишиться водительских прав, их банковские счета будут заморожены, а имущество - арестовано.

Считается, что более 20 000 мужчин покинули страну, чтобы избежать службы, некоторые из них переплывали реки и утонули. В апреле представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что по меньшей мере 30 украинцев погибли при попытке пересечения, хотя реальное количество, вероятно, гораздо больше.

Пока офицеры ТЦК путешествуют по городам, чтобы призвать мужчин, многие, как Дмитрий, вынашивают планы уехать, боясь, что долго не проживут на передовой.

С начала войны призыв подвергался критике как хаотичный и запятнанный коррупцией. Украина активизировала свои усилия, чтобы остановить бегство людей через границы и уклонение от призыва. Зеленский инициировал чистки в ТЦК из-за сообщений о том, что офицеры брали взятки за освобождение мужчин от призыва. Но оказывается, что власти трудно искоренить эту практику.

23-летний ИТ-работник из Одессы Андрей рассказал, что кураторы во время общения с ним предложили два варианта побега из Украины: один предусматривал пересечение границы Молдовы по поддельному паспорту, а другой получение категории художника, которая позволяет выезд за границу. Обе схемы стоят около 8000 евро.

Прошлым летом Андрей уже пытался пересечь границу с Молдовой по поддельной медицинской справке о том, что он непригоден к службе. Эта попытка оказалась неудачной, поскольку пограничники поставили под сомнение подлинность удостоверения. Его сразу отвезли в призывную комиссию, но после взятки отпустили.

"Выезд становится только сложнее, и пограничники менее охотно берут взятки. Я не думаю, что мне так повезет во второй раз, если что-то пойдет не так", - сказал он.

Андрей сказал, что все еще рассматривает предложение. Пока он скрывается дома. По его словам, некоторые из его мобилизованных друзей уже погибли, что повлияло на его психическое здоровье.

Почему уклонисты избегают призыва?

Нет точных данных о том, сколько мужчин скрываются или планируют покинуть Украину, но в крупных городах появились телеграм-каналы с тысячами участников, где пользователи сообщают о том, что видели представителей ТЦК, чтобы помочь другим избежать их.

Интервью с пятью мужчинами, которые прятались дома, чтобы избежать призыва, выявили различные причины для этого. Многие выражали свой страх перед гибелью. Другие считают неадекватной подготовку перед отправкой на передовую. Некоторые решили избегать мобилизации из-за сложных семейных обстоятельств.

Михаил, инструктор тренажерного зала из Мариуполя, который работает в Киеве, рассказал, что его родители все еще живут в городе, который Россия оккупировала весной 2022 года после жестокой осады.

"Моя семья в Мариуполе окажется под прямой опасностью, если россияне узнают, что я воюю. Я люблю свою страну и хочу сражаться, но семья на первом месте. Это очень сложная ситуация", - сказал он.

Михаил, как и другие, избегает выходов на улицу, заказывает еду на дом и посещает только соседний спортзал.

"Недавно я пропустил день рождения своего лучшего друга, потому что очень боялся идти. Это, мягко говоря, очень ограниченная жизнь", - отметил он.

Михаил рассказал, что несколько его друзей уже сбежали из страны, и он время от времени рассматривал такой вариант.

"Хотя общая поддержка военных в стране остается высокой, а опросы показывают, что все еще есть значительное количество мужчин, желающих быть мобилизованными, призыв в Украине рискует расколоть украинское общество, которое уже страдает от усталости от войны", - пишет издание.

Многие украинские солдаты на фронте или те, кто вернулся после ранений, критикуют уклонение от призыва, утверждая, что такая практика ослабляет военные усилия их страны, поскольку российские войска продвигаются на нескольких фронтах.

Раненый воин Роман выразил свое разочарование, когда услышал истории о мужчинах, которые скрываются или пытаются сбежать из страны.

"Я понимаю, что люди напуганы, но нам просто нужны новобранцы, чтобы продолжать борьбу. Если не мы, то кто защитит эту страну?", - сказал Роман.

Мобилизация в Украине

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин сегодня заявил, что мобилизация в Украине продолжается и ее темпы в последнее время значительно выросли. Он отметил, что процесс приобрел иную интенсивность, динамика положительная и это не может не радовать.

Он также пояснил, что сейчас новые мобилизованные еще не оказались в армии, поскольку для этого нужно время. В частности на прохождение ВВК, получение мобилизационного распоряжения и прохождение обучения.

Представитель Минобороны отметил, что количество желающих самостоятельно пойти через рекрутинг в армию также увеличилось.

Вас также могут заинтересовать новости: