Группа передвигалась на нескольких микроавтобусах, когда ее накрыли правоохранители.

Правоохранители задержали рекордно большую группу людей, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой в Одесской области. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники.

"Сегодня в 14:00 пограничники совместно с СБУ, ГБР и подразделением "ГрР" успешно провели спецоперацию на границе с Молдовой. В районе Обжилы (Украина) - Плоть (Молдова) обнаружили 5 транспортных средств (4 микроавтобуса и 1 сопроводительная машина). В этих авто были 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу, и 7 организаторов", - сообщает он.

По словам Глаголы, сейчас продолжаются следственные действия и ведется поиск других причастных к этому каналу переправки людей через границу.

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Журналист не уточнил, кем являются те 47 человек, которых пытались переправить через границу. Не сказано также, в каком направлении они направлялись - в Украину или в Молдову. На опубликованной им фотографии видно, что среди задержанных исключительно белые мужчины, поэтому, вероятно, речь идет о канале побега за границу украинских уклонистов.

Вместе с тем Глагола отмечает, что за переправку одного человека организаторы берут от 5 до 10 тысяч долларов. Поэтому перехваченная группа должна была принести организаторам огромный доход.

Как уклонисты бегут за границу: последние новости

Как писал УНИАН, большинство попыток незаконного пересечения границы происходит за пределами официальных дорог, где можно легально пересечь границу. Ежедневно пограничники задерживают нарушителей на разных участках границы. Как и раньше, большинство таких попыток остаются на границе с Молдовой и Румынией. Хотя и на других участках границы такие попытки также фиксируются.

Также мы рассказывали, что ГПСУ приходится усиленно работать в туристических районах Прикарпатья из-за того, что там проходят маршруты, по которым убегают уклонисты. На железнодорожных станциях в Ивано-Франковской области пограничники проверяют документы у граждан и "активно ищут уклонистов".

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