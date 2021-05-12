В Черкасской области из реки Гнилой Тикич правоохранители вытащили 90-летнюю женщину, которая хотела утопиться.
Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области.
Инцидент произошел 10 мая. В полицию обратился очевидец, который увидел пожилую женщину в реке. Она была одета, на замечания не реагировала.
Читайте такжеВ Киеве пытался утопиться пенсионер (видео)Правоохранители прибыли на место событий и достали женщину из воды.
"Она была в отчаянии, и не хотела жить. Объяснить свои действия бабушка не смогла. Только сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна», – отметили в полиции.
От медицинской помощи женщина отказалась. Ее полицейские доставили домой и передали родным.
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