Спасенная 90-летняя пенсионерка была в отчаянии и заявила, что не хочет жить.

В Черкасской области из реки Гнилой Тикич правоохранители вытащили 90-летнюю женщину, которая хотела утопиться.

Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Инцидент произошел 10 мая. В полицию обратился очевидец, который увидел пожилую женщину в реке. Она была одета, на замечания не реагировала.

Читайте такжеВ Киеве пытался утопиться пенсионер (видео)Правоохранители прибыли на место событий и достали женщину из воды.

"Она была в отчаянии, и не хотела жить. Объяснить свои действия бабушка не смогла. Только сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна», – отметили в полиции.

От медицинской помощи женщина отказалась. Ее полицейские доставили домой и передали родным.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц