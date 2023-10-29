Скандальный нардеп утверждает, что "борется с мафией".

Накануне стало известно, что во Львовской области совершили нападение на скандального народного депутата Николая Тищенко.

По словам депутата, в его приемную обратились работники и пациенты пансионата в Брюховичах (северо-западнее Львова) и заявили о попытках рейдерского захвата учреждения. Они также заявили, что им угрожают выселением. Лица, якобы пытающиеся захватить пансионат, по словам нардепа, препятствуют встречам пациентов с близкими, а также отключают электроснабжение. Именно представители этой "мафии", утверждает депутат, совершили нападение на него.

"Вчера боролись с этой мафией до поздней ночи. На место преступления приехал Журбенко Василий, представился начальником охраны от захватчика "Укры" и... работником Интерпола. В его машине на поддельных номерных знаках было обнаружено много камер и фотоловушки. Какую разведку он осуществляет во время войны и в пользу какого государства – пусть устанавливают соответствующие службы. Он вел себя очень агрессивно, унижал моих помощников, провоцировал полицию и всех присутствующих. Публично запугивал и угрожал женщинам, работницам пансионата. Пострадавшие дали показания. Обо всем этом были написаны заявления по ст. 190, 358, 28, 191 УК. А также после того, как это лицо ударило меня в присутствии полиции, на него было открыто уголовное производство о нападении на меня во время выполнения моих депутатских полномочий", – рассказал нардеп в Facebook.

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Нападение на Тищенко-что известно

Ранее сегодня нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что во Львовской области неизвестные совершили нападение на Николая Тищенко.

Пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Светлана Добровольская рассказала, что Тищенко подал заявление по факту нападения.

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