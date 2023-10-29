По факту нападения Тищенко обратился в полицию с заявлением.

Во Львовской области неизвестные совершили нападение на скандального народного депутата Николая Тищенко.

Об этом сообщил его коллега по Верховной Раде из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его данным, Тищенко обратился в полицию с заявлением по факту нападения.

"Во Львовской области напали на Николая Тищенко. Тот подал заявление в полицию", - отметил депутат.

Пока неизвестны какие-либо детали инцидента. Сам Тищенко пока о вероятном избиении молчит.

Другие инциденты с Тищенко

Николай Тищенко известен зашкварными историями и поздравлениями. Ранее Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга народа" за скандальную поездку в Таиланд.

Перед этим он поздравлял украинцев с годовщиной Чернобыльской трагедии, путал Пасху и Рождество, поздравлял только часть Украины с Днем соборности.

Весной этого года Тищенко заявил о якобы осуществлении покушения на политического деятеля, члена временной следственной комиссии, которому угрожала "лесная мафия". В полиции не подтверждают, но и не опровергают его слова.

А 6 октября нардепы Гончаренко и Тищенко устроили разборки в Раде. Они оскорбляли друг друга во время публичных выступлений, снимали видео и рвали одежду.

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