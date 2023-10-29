На Тищенко напали / фото УНИАН, Александр Кузьмин

Во Львовской области неизвестные совершили нападение на скандального народного депутата Николая Тищенко.

Об этом сообщил его коллега по Верховной Раде из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его данным, Тищенко обратился в полицию с заявлением по факту нападения.

"Во Львовской области напали на Николая Тищенко. Тот подал заявление в полицию", - отметил депутат.

Пока неизвестны какие-либо детали инцидента. Сам Тищенко пока о вероятном избиении молчит.

Другие инциденты с Тищенко

Николай Тищенко известен зашкварными историями и поздравлениями. Ранее Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга народа" за скандальную поездку в Таиланд.

Перед этим он поздравлял украинцев с годовщиной Чернобыльской трагедии, путал Пасху и Рождество, поздравлял только часть Украины с Днем соборности. 

Весной этого года Тищенко заявил о якобы осуществлении покушения на политического деятеля, члена временной следственной комиссии, которому угрожала "лесная мафия". В полиции не подтверждают, но и не опровергают его слова.

А 6 октября нардепы Гончаренко и Тищенко устроили разборки в Раде. Они оскорбляли друг друга во время публичных выступлений, снимали видео и рвали одежду.

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