Во Львовской области неизвестные совершили нападение на скандального народного депутата Николая Тищенко.
Об этом сообщил его коллега по Верховной Раде из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его данным, Тищенко обратился в полицию с заявлением по факту нападения.
"Во Львовской области напали на Николая Тищенко. Тот подал заявление в полицию", - отметил депутат.
Пока неизвестны какие-либо детали инцидента. Сам Тищенко пока о вероятном избиении молчит.
Другие инциденты с Тищенко
Николай Тищенко известен зашкварными историями и поздравлениями. Ранее Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга народа" за скандальную поездку в Таиланд.
Перед этим он поздравлял украинцев с годовщиной Чернобыльской трагедии, путал Пасху и Рождество, поздравлял только часть Украины с Днем соборности.
Весной этого года Тищенко заявил о якобы осуществлении покушения на политического деятеля, члена временной следственной комиссии, которому угрожала "лесная мафия". В полиции не подтверждают, но и не опровергают его слова.
А 6 октября нардепы Гончаренко и Тищенко устроили разборки в Раде. Они оскорбляли друг друга во время публичных выступлений, снимали видео и рвали одежду.