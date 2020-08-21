В центре Киева по подозрению в незаконном хранении оружия задержали шестерых человек (фото)

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

В Киеве полиция проверяет информацию о незаконном хранении оружия, задержаны шесть человек.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, правоохранители получили сообщение о том, что неустановленная группа лиц на улице Шота Руставели сохраняет огнестрельное оружие без предусмотренного законом разрешения.

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По указанному адресу выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа и спецподразделения полиции.

"Для выяснения личных данных шесть человек задержаны, которые сейчас дают показания", - уточнили в полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Полицейские проводят первоочередные следственные действия.

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Автор: Антонина Доломанжи