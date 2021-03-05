В Харьковской области в деле о незаконной вырубке леса будут судить 15 человек, среди которых четверо полицейских.
Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, Харьковской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении 6 членов организованной группы по факту незаконной порубки леса (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины) и 9 их пособников, среди которых 4 полицейских (ч.5 ст. 27, ч. 4 ст.246 УК).
По данным следствия, в течение 2018-2020 годов жители Харьковской, Сумской и Черниговской областей разработали схему незаконной вырубки деревьев на территории Валковского и других районов Харьковской области.
Читайте такжеПод Мариуполем полицейский застрелил директора рынка, сын которого незаконно рубил лес: версии сторон и фото
"К этой деятельности они привлекли работников органов полиции. Правоохранители систематически "крышевали" деятельность "черных лесорубов" - сопровождали автотранспорт, перевозящий незаконно срубленную древесину, предоставляли служебную информацию о запланированных мероприятиях, направленные на выявление и предупреждение совершения преступлений, и употребляли другие меры по устранение препятствий для совершения противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
По заключению экспертизы, такая деятельность принесла государству 3,2 млн грн убытков.
Вас также могут заинтересовать новости:
- На Харьковщине группа полицейских «крышевала» незаконную порубку древесины: ориентировочные убытки государству - 300 миллионов гривень
- На Харьковщине мужчину приговорили к шести годам заключения за незаконную вырубку деревьев
- На Волыни будут судить чиновников лесничества за незаконную порубку деревьев на 17,6 миллиона гривень
- В Одесской области на вымогании взяток попались сотрудники лесхоза
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram