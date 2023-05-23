Правоохранители задержали мужчину в феврале этого года.

До пяти лет заключения осужден предатель, который передавал россиянам информацию о местах расположения украинских военных. В суде он полностью признал себя виновным.

Как сообщает Офис генпрокурора, жителя Новомосковска Днепропетровской области признан виновным в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

По данным правоохранителей, мужчина имел пророссийские взгляды и в августе 2022 года передавал врагу текстовые сообщения о местах расположения личного состава ВСУ.

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В частности, он подтверждал россиянам координаты военных объектов с помощью ссылки на Google maps. Правоохранители задержали мужчину в феврале этого года.

"Во время рассмотрения уголовного производства в суде обвиняемый свою вину признал полностью. Он приговорен к 5 годам лишения свободы", - рассказали в ОГПУ.

Задержание предателей в Украине - последние новости

Сегодня, 23 мая, в СБУ сообщили о задержании в Черкассах российского агента, который собирал информацию о местах расположения Сил обороны и объектов критической инфраструктуры области.

Кроме того, ранее на Николаевщине правоохранители задержали матроса, который передавал оккупантам локации Сил обороны и корректировал российские удары по области "шахедами" и фосфорными снарядами. Переданные предателем данные враг использовал для подготовки ударов по области, в частности по Очакову.

Обоим мужчинам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и взяли под стражу. По вышеупомянутому обвинению им грозит пожизненное лишение свободы.