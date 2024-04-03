Авто, в салоне которого находились пять человек, двигалось по автотрассе во время непогоды.

В Черниговской области дерево упало на машину, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Черниговской области.

Согласно информации, сегодня около 14 часов в полицию поступило сообщение о том, что на дороге между селами в Новгород-Северском районе на автомобиль с людьми упало дерево. В результате этого, двое пассажиров автомобиля погибли, еще два человека получили травмы.

Предварительно известно, что автомобиль с пятью людьми двигался по дороге. В салоне также находился несовершеннолетний ребенок.

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"В результате порыва ветра на авто упало дерево. Двое взрослых пассажиров - мужчина и женщина - погибли, их 10-летний ребенок - жив и невредим. Водитель авто и еще один пассажир госпитализированы с травмами", - отметили в полиции.

Все обстоятельства происшествия полиция выясняет в рамках производства по п.1. ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Непогода в Украине: что известно

Как писал УНИАН, в Киеве сегодня, 3 апреля, объявили І уровень опасности. По информации Укргидрометцентра, непогода будет бушевать по территории Киевской области.

Кроме того, штормовое предупреждение было объявлено в этот день в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях. Порывы ветра ожидались 15-20 м/с.

Также синоптики призвали во время сильного ветра плотно закрывать окна, убирать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу, держаться подальше от рекламных щитов и больших деревьев.

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