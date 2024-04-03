Непогода, а данным синоптиков, ожидается и по территории Киевской обалсти.

На сегодня, 3 апреля, в Киеве объявили повышенный уровень опасности из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, непогода будет бушевать и по территории Киевской области.

"3 апреля порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности", - говорится в предупреждении.

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Специалисты призывают во время сильного ветра:

плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними машины.

Погода в Киеве и Киевской области - прогноз на 3 апреля

По данным синоптиков, сегодня в Киевской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер ожидается западный, 7-12 м/с, его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура по области ожидается в пределах +12°...+17°, а в Киеве столбики термометров покажут около +15°.

Напомним, вчера в Киеве было трудно дышать из-за сильного запыления. В городе поднялся ветер, который поднял в воздух пыль из Сахары. Непогода была такой силы, что с некоторых зданий срывало кровлю и ломало деревья.

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