Зафиксирован случай падения дерева на киоск, в котором были люди.

Днем в субботу, 28 октября, в Киеве из-за штормового ветра падают деревья, баннеры, "летают" мусорные баки. Пользователи сети активно публикуют последствия непогоды.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, по состоянию на 12:20, из-за непогоды в столице повреждены один жилой дом, три киоска и, как минимум, четыре авто.

"Зафиксировано восемь случаев падения деревьев на проезжую часть. Одно дерево упало на трамвайные пути. Также зафиксировано падение баннера", - говорится в сообщении.

Есть информация, что деревья упали на припаркованные автомобили, на Отрадном, возле парка Орлятко, а также в Печерском и Голосеевском районах.

Кроме того, зафиксирован случай падения дерева на киоск, в котором были люди. Как пишет Главком, это произошло на улице Героев Севастополя в Соломенском районе города.

На месте работают спасатели ГСЧС и медики "скорой помощи". Пока о количестве пострадавших и их состоянии ничего неизвестно.

Непогода в Киеве 28 октября - погибли два человека

Как писал УНИАН, из-за падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли два человека. А в Оболонском районе порывом ветра оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.

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